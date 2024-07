Heijmans koopt bouwbedrijf Van Gisbergen om positie Brainport te versterken

Bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen neemt provinciegenoot Van Gisbergen over. Van Gisbergen, gevestigd in Hooge Mierde, is vooral actief in de regio Eindhoven. Met deze overname versterkt Heijmans haar positie in Brabant, en dan met name in de Brainportregio, waar grote techbedrijven als ASML en NXP gevestigd zijn.

Door de overname, die 13 miljoen euro kost, krijgt Heijmans er in één keer 2200 te bouwen woningen bij. Deze zogenaamde ‘grondposities’ liggen in de regio tussen Eindhoven en Tilburg.

Heijmans is niet vies van uitbreiding: vorig jaar nam Heijmans nog het Bossche familiebedrijf Van Wanrooij over voor bijna 300 miljoen euro. Hierdoor steeg de omzet van Heijmans met ongeveer 20 procent naar 2,2 miljard euro. Ook werd de hoeveelheid werk bijna verdubbeld, van 15.000 naar 29.000 nieuwbouwwoningen. Nu komen daar nog eens 2200 woningen bij.

'Krappe woningmarkt'

Onlangs was chipmachinemaker ASML nog kritisch over de krappe woningmarkt in de regio. Met de overname speelt Heijmans hierop in: “Met deze transactie onderstrepen wij ons vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt", vertelt Ton Hillen, topman van Heijmans. "De vraag naar nieuwbouwwoningen in de regio Groot-Eindhoven blijft immers onverminderd hoog, door sterke economische groei en de groeiende bevolking."

Van Gisbergen blijft onder haar eigen naam opereren. Het bedrijf boekte vorig jaar een omzet van 45 miljoen euro (waarvan 3 miljoen netto). Van Gisbergen heeft 55 medewerkers in dienst, die volgens directeur Peter van Gisbergen allemaal mee over gaan.

Criteria

Van Gisbergen was al een tijd op zoek naar een koper en Heijmans voldeed aan alle criteria. “Drie criteria waren voor mij van belang: dat er met respect met de werknemers wordt omgegaan en dat iedereen mee over kan, dat het bedrijf onder eigen naam zelfstandig voortgezet kan worden en dat er vanuit de locatie in Hooge-Mierde gewerkt kan blijven."

Bij Heijmans werken ongeveer 5000 mensen.

