Graat en de Laat willen kamperen op de leukste campingboerderij

Zo trots als een pauw. Dat was boer Joost van Camping Van 't Zandeind in Riel. Zijn plek is verkozen tot leukste campingboerderij van Nederland. Al jaren is hij bezig om de gasten een heerlijke vakantie te bezorgen en een inkijkje te geven in zijn bedrijf. Nu hij ook nog een titel op zak heeft kan zijn zomer al niet meer stuk. Joost heeft tientallen kampeerplaatsen, maar ook zogenaamde pipowagens waar mensen kunnen genieten van een zorgeloze vakantie. Jordy en Christel werden enthousiast en willen bij de start van hun nieuwe radioseizoen, eind september, wel een weekendje langskomen.

Voor de juffen en meesters van de Brabantse (basis)scholen is het zomervakantie. Dat betekent de week ervoor altijd heel veel cadeautjes en bedankjes. Maar wat moet je tegenwoordig geven en is dat allemaal wel nodig? Jordy en Christel spraken juf Manita van basisschool de Vlindertuin. Zij waardeert alle presentjes enorm, maar voelt zich soms ook een beetje bezwaard met wat ze allemaal krijgt. Dozen bonbons, verzorgingpakketjes en zelfs custom made bedankjes. Maar juf Manita is ook dolgelukkig met een mooie tekening of een persoonlijke kaart. Voor haar is het geen wedstrijd wie het mooiste cadeautje geeft. Sterker nog, ze vindt het niet meer dan normaal om goed te zorgen voor haar kindjes. Rob Kemps heeft met Links Rechts de EK-hit van 2024 te pakken. Zelfs bondscoach Ronald Koeman springt mee na de wedstrijden en ook CNN klopt nu aan de deur voor een interview met de zanger uit Best. Hij vertelde er enthousiast over in Graat en de Laat.