Drunen maakt zich op voor Oranjemars: 'We laten het dorp trillen'

Wat ze in Duitsland kunnen, kunnen ze in Drunen ook. Inwoners zijn druk bezig met de organisatie van een heuse Oranjemars. Woensdagavond, voorafgaand aan de wedstrijd Nederland-Engeland, trekt een platte kar door het dorp met daarachter een groep Oranjesupporters. En die gaan uiteraard van links naar rechts.

Het idee voor de Oranjemars ontstond na de gewonnen wedstrijd tegen Turkije. Bas legt uit: "We hebben hier al een Oranjeplein waar alle EK-wedstrijden op een groot scherm te zien zijn. Daar werd het steeds drukker, naarmate het Nederlands elftal verder kwam. We vroegen ons daarom af hoe we het nog groter en gekker konden maken."

Iemand opperde het idee om een Oranjemars te houden in Drunen. In eerste instantie werd er hard om het idee gelachen. "We vroegen ons af of dat wel kon. We zijn maar een dorpje. Maar toen dachten we: waarom niet? We gaan het gewoon doen", zegt Bas.

Zo gezegd, zo gedaan. De organisatie is in volle gang. Volgens Bas loopt het allemaal soepel. "We zijn maandag meteen in overleg gegaan met de gemeente. Die vond het gelukkig een leuk idee. We houden het verkeer wel even op, maar er hoeven geen omleidingsroutes te komen. We moeten de mars natuurlijk wel goed begeleiden en op de veiligheid letten."

Wie mee wil lopen moet woensdagavond om zeven uur verzamelen bij het Anton Pieckplein. Van daaruit rijdt om half acht een platte kar met dj naar het Raadhuisplein. Met daarachter dus de oranjestoet. Bas ziet het al helemaal voor zich. "Ik denk dat we Snollebollekes op repeat zullen zetten."