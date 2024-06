Deze dubbeldekker gaat aan kop bij springende Oranjemars met Links Rechts

De beroemde Oranjebus uit Ulicoten is in Leipzig beland en 20.000 tot 30.000 supporters gingen vrijdagavond opnieuw in een Oranjemars achter de dubbeldekker aan om het Nederlands elftal te steunen. Afgelopen zondag schoot de faam van de bus als een raket omhoog toen de mannen de Snollebollekes-hit uit de speakers liet knallen.

Alle Oranjefans gingen zondag in Hamburg los op Links Rechts, net voor de wedstrijd tegen Polen. In Leipzig deden ze dat feestje vrijdagavond nog eens over. Springend en dansend, van het stadscentrum naar het stadion, en aan kop van de oneindig lange rij reed de oranje dubbeldekker.

De EK-mars is gigantisch, zegt mede-eigenaar Sjoerd van Fessem. "Het is groter dan ooit, we gaan straks de honderdduizend aantikken qua meelopende supporters", vertelt hij in tv-programma Brabant Vandaag. "Twintig jaar geleden zijn we begonnen", vertelt hij. "In Hamburg hadden we onze vijftigste fanwalk, en die bus rijdt nog steeds. Het is ondertussen een oud beestje uit begin jaren tachtig, maar we verzorgen 'm met veel liefde."

"We gaan de pan van het dak voetballen."

De vriendenclub uit Ulicoten staat in nauw contact met de KNVB en de politie om de Oranjemars in goede banen te laten leiden. "We zijn vereerd dat we de supportersmassa op deze mooie manier dwars door het centrum laten wandelen, richting de wedstrijd tegen Frankrijk", zegt Sjoerd. "En dan gaan we daar de pan van het dak voetballen met die elf gasten op het veld."