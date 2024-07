Monteur wordt geëlektrocuteerd tijdens zonnepanelen leggen en overlijdt

Een man is dinsdagmiddag in Etten-Leur om het leven gekomen bij het leggen van zonnepanelen. Dit gebeurde op het dak van een appartementencomplex aan de Bredaseweg. De monteur is volgens de politie geëlektrocuteerd en daarna aan zijn verwondingen overleden.

Het is niet bekend waar de man vandaan komt. De arbeidsinspectie onderzoekt het bedrijfsongeval. Het incident werd rond half zes gemeld. Na de melding stonden er binnen de kortste keren drie ambulances, twee brandweerwagens en een aantal politieauto's in de straat. Ook landde in de buurt een traumahelikopter.

Het appartementencomplex waar het bedrijfsongeval gebeurde (foto: Perry Roovers/SQ Vision).