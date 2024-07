Bestuurder ziet niets door regen en slaat over de kop met zijn auto

Een auto is dinsdagavond over de kop geslagen in Eindhoven, als gevolg van een enorme regenbui. Het ongeluk gebeurde even na halfacht op de Rijnstraat. De bestuurder raakte niet gewond.

De chauffeur zag door de regen geen hand voor ogen. Hij raakte hierdoor een wegversmalling en vloog daarna over de kop, zo vertelde hij tegen de politie. Bij het ongeluk brak een van de wielen af. De Rijnstraat werd na het ongeval afgezet vanwege politieonderzoek.