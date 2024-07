Enorme brand in witlofkwekerij, vlammen slaan uit het dak

De brandweer heeft de handen vol aan een zeer grote brand die dinsdagavond uitbrak in een witlofkwekerij in Drunen. Het vuur in het pand aan de Duinweg brak rond kwart voor acht uit, waarschijnlijk door een blikseminslag. Voor zover bekend zijn er geen mensen of dieren gewond geraakt.

De brand werd rond acht uur gemeld. Inmiddels slaan gigantische vlammen uit het dak. Dat gaat gepaard met grote donkere rookwolken. De brand is zo groot dat er een beroep wordt gedaan op brandweerkorpsen uit Cromvoirt, Den Bosch, Drunen, Rosmalen, Vlijmen, Waalwijk en Wijk en Aalburg. Tegen kwart voor tien leek het erop dat de brandweer het vuur onder controle kreeg. De brandweer heeft volgens de Veiligheidsregio Brabant-Noord geprobeerd te voorkomen dat ook een aangrenzend huis en enkele andere loodsen in brand zouden vliegen. De Veiligheidsregio adviseert mensen die in de buurt wonen of werken bij rookoverlast uit de rook te blijven en deuren en ramen te sluiten. Ook wordt aangeraden ventilatiesystemen uit te zetten zodat er geen rook in huizen of bedrijven kan komen. De Duinweg is in de wijde omtrek rondom de brandhaard afgesloten.

Enorme vlammen en rookwolken (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision).

De rook verspreidt zich over een groot gebied (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision).