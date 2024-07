Man neergestoken op straat, ook dader raakt gewond

Op de Claudius Prinsenlaan in Breda is woensdagochtend een man neergestoken. Dat gebeurde dicht bij het politiebureau. De politie was er snel bij en kon de dader overmeesteren met tasers. De dader raakte ook gewond, onder meer aan zijn hand.

De politie heeft een groot mes gevonden op de plek van de steekpartij. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek en daarom is de straat deels afgezet. Over de aanleiding voor de steekpartij is nog niks bekend.