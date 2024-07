'Glize' in plaats van Gilze op verkeersbord: 'Kleine, menselijke fout'

Na drie jaar zijn de wegwerkzaamheden aan de tunnel bij de N631 in Rijen voorbij. Vanaf deze week kunnen automobilisten aan de Oosterhoutseweg onder het spoor door in plaats van er overheen. Alleen werd het verkeer niet naar Gilze gestuurd, maar naar 'Glize'. "Kleine, menselijke fout."

Bewoners van Rijen moesten even in hun ogen wrijven toen ze de nieuwe verkeersborden met 'Glize' zagen bij de rotonde aan de Oosterhoutseweg. Bij één foutje bleef het niet: ook het industrieterrein van Gilze-Rijen stond aangegeven als Glize-Rijen.

Op Facebook kunnen mensen wel lachen om het foutje. "Ook gewoon twee keer", lacht Else. "Je had één taak", schrijft Stefan. Jeanette kon de fout haast niet geloven en reed er zelf even langs om te concluderen dat er wel degelijk iets fout was gegaan.

Fout hersteld

Inmiddels zijn er nieuwe stickers op de verkeersborden geplakt waarop Gilze wel goed gespeld staat. "De ontwikkelaar had een kleine, menselijke fout gemaakt", vertelt woordvoerder Roy van der Lee, van de provincie Noord-Brabant die opdracht gaf voor de werkzaamheden. "Helaas gebeuren die dingen, maar gelukkig kon er vrij snel een nieuw verkeersbord worden gemaakt."