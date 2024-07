Haven van Willemstad ontvangt historische vloot: 'Uniek in de wereld'

Weleens van een steilsteven, klipper, tjalk of beurtmotor gehoord? Voor liefhebbers van historische schepen klinken deze soortnamen als muziek in de oren. En als klap op de vuurpijl kunnen de bewonderaars nu ook hun ogen goed de kost geven in Willemstad. In de haven van de vestingstad liggen woensdag zo’n 45 werkvaartuigen van honderd jaar of ouder. Ze doen mee aan de erfgoedtour van varende werkschepen door Nederland.

“Dit is uniek en zie je nergens anders in de wereld”, klinkt het trots uit de mond van Ruud Louwers. Hij is namens de vereniging Behoud Historische Bedrijfsvaartuigen verantwoordelijk voor de organisatie van de aankomst in Willemstad. “De komende zes weken varen we door alle provincies omdat onze vereniging vijftig jaar bestaat. Ieder schip heeft een eigen verhaal, het oudste is 140 jaar geleden gebouwd.”

Eén van de blikvangers is het voormalig turfschip ‘de Papillon’ van Wilma van Dueren den Hollander (65) en Bas Geerts (69) uit Fijnaart. Beiden wonen ook op hun schip, een steilsteven uit 1928. Ze hebben er bewust voor gekozen om de inrichting van het achteronder precies te laten zoals het vroeger was. “We hebben het schip veertig jaar geleden gekocht en in vijf jaar helemaal opgeknapt. Het geeft ons heel veel vrijheid om te kunnen gaan en staan waar we willen. Het geeft ook voldoening om mensen te kunnen laten zien hoe een historisch schip eruitziet”, vertelt Wilma.