Rick bedacht olifantenverblijf Beekse Bergen: 'Uitstapje naar savanne'

De olifanten in de Beekse Bergen in Hilvarenbeek hebben een nieuw verblijf. En dat danken ze aan Rick Merkx (31). Hij werkt al sinds zijn zestiende in het safaripark en werkte zich op tot baas van de ontwerpafdeling: “Ik wilde een zo goed mogelijke weergave van Afrika naar Brabant halen.”

Als Rick over zijn bedoelingen vertelt, doet hij dat niet alleen met zijn mond, maar ook met zijn armen. Met weidse gebaren staat hij voor het olifantenverblijf: "We wilden een kruising doen van een verblijf voor vogels met héle grote dieren, de Afrikaanse olifanten. Echt een uitstapje naar de savanne." Toch is een dierenpark ten zuiden van Tilburg echt wat anders dan de uitgestrekte tropische graslandschappen in Afrika. Dat weet Rick ook wel. Hij wil het vooral spannend maken voor het publiek: "Dus geen open vlakte zodat ze vanaf één plek meteen alles zien. Daarom zijn er veel struikgewassen waarachter zich van alles kan verstoppen."

"Jammer dat het dierentuinpubliek vaak haast heeft."

En dat merk je als je even wat langer vanaf dezelfde plek kijkt. Ineens komt er een olifant tevoorschijn. Een vogel vliegt sierlijk over. Of er ligt verderop een hyena te luieren. "Wel jammer dat het Nederlandse dierentuinpubliek vaak zoveel haast heeft", merkt Rick teleurgesteld op. Inderdaad: de meeste mensen kijken even en lopen daarna door. Zo niet Rob Kompaan. Hij is met een vriendin en haar zoontje naar het park gekomen en staat met een verrekijker de olifanten te observeren. "Het viel me op dat aan deze kant alleen drie volwassen vrouwtjes lopen en de jonge olifantjes lopen nog aan de andere kant?" Rick knikt. "Ik ben vaker in Afrika geweest, dan leer je dat vanzelf", lacht Rob.

“Vrouwen maken de dienst uit, mannen hebben weinig in te brengen.”