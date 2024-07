DNA-expert Lex identificeerde slachtoffers MH17: 'Echt heel pijnlijk'

Lex Meulenbroek voelt het tien jaar later nog steeds. De enorme onmacht die de ramp met de MH17, woensdag tien jaar geleden, teweegbracht. Als DNA-expert was hij nauw betrokken bij de identificatie van de slachtoffers. Iets dat hem, en de rest van het team tot op de dag van vandaag nog glashelder voor de geest staat. In de Omroep Brabant-documentaire 'MH17: tien jaar later - Als je alles kwijt bent' blikt Lex Meulenbroek terug op die vreselijke ramp. "De gevolgen zijn zo heftig, dat houdt ook nooit meer op. Die levens zijn voor altijd veranderd."

"Het was eerst onduidelijk of de hele operatie in Oekraïne plaats zou vinden. Normaal vindt onderzoek plaats op de plek van de ramp zelf. Maar dit was aan alle kanten bijzonder. Nog nooit eerder was er een identificatie-onderzoek op zo'n grote schaal."

Het was een gekke dag, weet Lex nog. Een dag die eigenlijk helemaal in het teken stond van 'groot nieuws'. In Utrecht zou bekend worden gemaakt dat dankzij een DNA-match de Utrechtse serieverkrachter was ontmaskerd. Iets waar Lex heel blij mee was.

Op 23 juli, zes dagen na de ramp, kwamen de eerste lichamen van slachtoffers aan op de vliegbasis in Eindhoven. Dat was ook de start van het identificatieproces. In eerste instantie in de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum. Het hakte er flink in bij Lex en zijn medewerkers.

"Kijk, in het begin konden best een relatief groot aantal slachtoffers geïdentificeerd worden aan de hand van uiterlijke kenmerken. Maar gaandeweg werden de lichaamsdelen steeds kleiner en in slechtere staat. Dan kwam er DNA aan te pas", zegt Lex.

Dat DNA werd afgestaan door familieleden van de slachtoffers. Zo kon er later vergelijkend onderzoek plaatsvinden. 106 familierechercheurs bezochten alle nabestaanden om DNA-profielen te verzamelen. Maar dat was nog niet alles. Het was ook belangrijk om DNA te verzamelen van degenen die in het vliegtuig zaten.

"Dat was echt heel pijnlijk. We kregen tandenborstels, haarborstels, scheermesjes. Maar ook bijvoorbeeld een luiertje van een baby'tje in het vliegtuig. Dat luiertje was thuis achtergebleven, dat was wel heel confronterend."