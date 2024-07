Mirelle heeft eigen Elfenland in haar tuin: 'Bedacht op elfde van de elfde'

Na maanden van knutselen, kleien en versieren is het Elfenland van Mirelle van Schayk eindelijk af. Voor de vijfde keer zijn er tientallen elfjes te vinden in haar tuin in Hapert. Iedereen is uitgenodigd om een kijkje te komen nemen of zelf een mini-elfenwereld te maken. "Het loopt erg lekker."

Het idee voor een land van elfen in haar tuin, ontstond in haar bed: "Ik was heerlijk aan het fantaseren. Het was de elfde van de elfde. Elfen. Zo was het idee geboren." Sinds die nacht is de droom van Mirelle werkelijkheid geworden. "Ik knutsel het hele jaar door. Het ene kost meer tijd dan het andere. Alleen het opzetten van alle werelden kostte me al twee tot drie weken." Een paar dagen geleden was het klaar en was het tijd voor de toeschouwers om de elfentuin te bewonderen "Ik vind vooral de interactie met de kinderen heel leuk." Er zijn de aankomende weken meerdere activiteiten georganiseerd in en rondom het Elfenland. Kinderen kunnen zelfs een eigen mini-elfentuin maken. Nola (6) is een van die kinderen die enthousiast een eigen tuintje aan het maken is. "Het is erg leuk om te doen. Je kunt er allemaal dingen in zetten. Er zijn allemaal kaboutertjes en elfjes." "Ik vind het Elfenland van Mirelle erg mooi, grappig en leuk", vult Evy (7) aan. Vooral dat er zoveel elfjes zijn vindt ze erg leuk.

"We zijn ook van de kabouters, die mogen er ook zijn."