Deze vervallen auto is buurt doorn in het oog, gemeente haalt hem niet weg

De bewoners van de Van Hoeckstraat in Helmond zijn een rode oude Opel Corsa helemaal beu. De auto staat er al sinds oktober vorig jaar en ziet er niet uit. De buitenkant is beschadigd, alle banden zijn plat, de motorkap is open en het interieur zit onder de schimmel. Maar de gemeente heeft tegen Jackie en haar buurvrouw gezegd dat ze niets kunnen doen, omdat ze de eigenaar van de auto niet kunnen vinden. "Wat moeten de mensen wel niet denken als ze dit wrak zien staan? Hij hoort op de stort, niet voor mijn deur."

De buurtbewoners zeggen alles al geprobeerd te hebben om de auto weg te krijgen. Uit gegevens van de RDW blijkt dat APK al in januari is verlopen en de Opel is ook niet verzekerd. Een auto mag niet onverzekerd op de openbare weg staan en zodra de APK twee maanden vervallen is, is dat ook een reden om een voertuig van de openbare weg te halen. Een buurtbewoonster is daarmee ook naar de gemeente Helmond gestapt. "Maar handhaving zegt dat ze de eigenaar niet kunnen traceren. En dus ook niet kunnen vertellen dat hij zijn auto weg moet halen en wat er allemaal mis mee is. Juridisch is het blijkbaar niet mogelijk om er iets mee te doen." De vrouw heeft het gevoel dat ze van het kastje naar de muur wordt gestuurd. "Het is een aanfluiting voor de wijk dat de gemeente niet in staat is dit op te lossen. Het ziet er niet uit en er groeit ook flink wat onkruid omheen." Dat onkruid heeft buurvrouw Jackie pas een beetje weggehaald. "Buurtgenoten zeiden dat ik gek was en de gemeente dat maar moest oplossen, maar het ziet er niet uit", vertelt ze. "Straks denken mensen die hier langskomen dat ik een of andere tjappie of aso ben met die auto zo voor de deur."

"Als die bij de burgemeester voor de deur stond, was hij al weggesleept."

De buurvrouw van Jackie is inmiddels een beetje gewend aan het troosteloze barrel voor haar deur. "Ergens denk ik ook: zoek het maar uit. Maar als deze auto voor het huis voor de burgemeester had gestaan of op de Markt, was-ie al weg geweest hoor." Wat ook meespeelt, is dat al maanden een parkeerplek bezet is, terwijl het aantal parkeerplekken al beperkt is in de wijk.

Het interieur van de auto zit onder de schimmel (foto: Collin Beijk).

De buurtbewoners vermoeden dat het voor de gemeente Helmond een geldkwestie is. "Als ze de eigenaar niet kunnen bereiken, kunnen ze ook de rekening voor het wegslepen niet bij hem neerleggen. Dus dan laat de gemeente hem maar bij ons staan omdat ze niet voor de kosten willen opdraaien." Het zou Jackie niet verbazen als de auto nog verder gesloopt wordt door baldadige jeugd. "Hij ziet er zo slecht uit en straks steken ze hem nog in de fik ook." De auto is officieel geen wrak, maar Jackie kreeg daar tips over. "Als ik de kentekens eraf haal en een ruitje intik, dan is het wel een wrak en zou die weggesleept worden. Maar dat ga ik niet doen, zal je net zien dat ik gepakt wordt." De gemeente Helmond heeft na meerdere verzoeken van Omroep Brabant nog niet gereageerd.