Bart liet EK-winst Oranje tatoeëren: 'Had beter scheids om kunnen kopen'

Schijt, dacht Bart Blom (23) naar eigen zeggen een maand geleden: ik laat een tattoo zetten dat Nederland het EK wint. Bart zou ook tienduizend euro krijgen als Oranje het toernooi daadwerkelijk zou winnen, zo was de deal met een tattooshop in Geleen. Maar ja...

De man uit Oudenbosch heeft donderdagochtend een gigantische kater en hij heeft weinig zin dat te verbergen. “Het is een kater van de alcohol én van het voetbal. Dat lijkt me duidelijk. Wat een kut-EK, wat een ellende weer. Dit verzin je toch niet?” Misschien denk je nu: ik zou ook balen als ik zo’n tattoo had laten zetten en daarna tienduizend euro misliep. Niet Bart. “Oh, die tattoo boeit me niet. Ik heb wel meer domme tattoo’s. Die tienduizend euro kan me ook gestolen worden. We hadden verdomme moeten winnen. Dat is waar ik van baal. Van die kutwedstrijd.”

Bart had geen inspraak in het design en de grootte van de tattoo (foto: Carlijn Kösters).

“Sterker nog, ik had die tienduizend euro graag ingeleverd om de scheids om te kopen", gaat hij verder. "Dat was vast gelukt. Die mogen ze naar huis sturen. Stuur maar achter Danny Makkelie aan. Wat was die vent kansloos. Wat was die in de tweede helft allemaal aan het doen?” Goed, zoals veel Nederlanders is Bart duidelijk boos na de verloren halve finale van Oranje woensdagavond, dat is helder. Toch denkt Bart er niet over om de tattoo weg te laten halen of te verwerken in een andere tattoo.

"Als je een casino inloopt, kun je ook je geld kwijtraken.”