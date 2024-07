Houd rekening met extra reistijd: A27 hele nacht dicht voor onderhoud

De A27 in de richting Breda is donderdagavond vanaf tien uur dicht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Hooipolder. Dit voor onderhoud. De werkzaamheden duren de hele nacht. Vrijdagochtend om vijf uur moet alles klaar zijn en gaat de weg weer open. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd die kan oplopen tot een half uur.

Ook de tussengelegen toe- en afritten worden afgesloten voor het geplande halfjaarlijks onderhoud.

Verkeer richting Breda wordt omgeleid via de A15, A2 en A59 of via de A15, N3, A16 en A59 en andersom. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de N322 naar de A2. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroute aan.

Weekendafsluiting 12-15 juli

Vanaf vrijdagavond wordt de A27 richting Breda opnieuw afgesloten. Dit keer wanneer je vanuit Utrecht komt tussen de knooppunten Lunetten en Everdingen. Daar wordt de weg opnieuw geasfalteerd. Dit duurt het hele weekend: van vrijdagavond (12 juli) tien uur tot maandagochtend (15 juli) vijf uur.

Houd er rekening mee dat de tussengelegen opritten en verbindingen vanaf de A12 (knooppunt Lunetten) vrijdagavond al vanaf acht uur uur in fases worden afgesloten. Verkeer richting Breda wordt vanaf knooppunt Lunetten omgeleid via de A12 en A2.

Wegverbreding

Het is niet de eerste keer dat delen van de A27 worden afgesloten. Al sinds februari vinden er geregeld werkzaamheden plaats aan de snelweg. De werkzaamheden zijn onderdeel van de verbetering van de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Houten en ze worden uitgevoerd in aanloop naar het verbreden van de snelweg. Zodat de weg in goede conditie is en er zo min mogelijk extra verkeershinder is tijdens de verbredingswerkzaamheden.

Tussen 2024 en 2031 worden er op het traject tussen knooppunt Hooipolder en Houten extra rijstroken en spitsstroken aangelegd, drie nieuwe bruggen gebouwd en wordt een brug gerenoveerd en uitgebreid.

