Bewoners Oranjestraat balen, maar maken ook alweer plannen voor WK

Er hangt een ietwat neerslachtige sfeer in de Ahornstraat in Breda, afgelopen weken beter bekend als de Oranjestraat. Vanwege het EK is deze straat van top tot teen oranje versierd, maar na het verlies tegen Engeland woensdagavond is het gedaan met de pret. Bewoners zeggen te balen of zelfs boos te zijn over de teleurstellende wedstrijd. Maar voor het WK, over twee jaar, hangen ze de versieringen gewoon weer op: "We zijn zelfs al plannen aan het maken wat er dan nog meer bij kan."

Waar het in de Ahornstraat woensdagavond nog gezellig druk was met hoopvolle mensen, is het er donderdag juist akelig stil. Het verlies tegen Engeland heeft een eind gemaakt aan alle feestelijkheden rond het EK. Her en der wagen bewoners zich nog aan een nabespreking van de wedstrijd, ook wordt er al wat versiering opgeruimd. Die zal voorlopig natuurlijk niet meer nodig zijn.

"Iemand moet de schuld krijgen. Dan is het de scheidsrechter."

"Ze hebben Nederland gewoon weggezet als vuil", concludeert Willeke van Dijk. Ze zegt nog steeds een beetje boos te zijn over hoe de wedstrijd is verlopen. Volgens haar heeft Engeland niet eerlijk gespeeld. De tegenstander zou bij het minste of geringste al vallen. "Wat zijn dat toch waardeloze spelers en die scheids hoeft ook niet meer terug te komen. Spanje moet de finale maar winnen, als wraak." Andere buurtbewoners sluiten zich bij haar aan. "Iemand moet de schuld krijgen, hé. Dan is het de scheidsrechter", legt een buurman uit. Ook de grensrechter valt volgens Jaimy wel wat te verwijten. Hij bekeek de wedstrijd live in Dortmund, samen met wat andere buurtgenoten: "Die penalty had gewoon echt niet gemogen."

"De derde plaats is niet gek, toch?"