Jaimy en buren bereiden zich al maanden voor op het EK: 'We zijn trots'

Het Nederlands elftal neemt het zondagmiddag op tegen Polen. In de Ahornstraat in Breda zijn ze er helemaal klaar voor. Met vlaggen, slingers, oranje zeilen en zelfs een grote molen is de straat veranderd in een grote kroeg. De hele straat kijkt samen op grote schermen. Het feest wordt al drie maanden voorbereid.

Vrijdagavond waren er wat problemen met beeld en geluid, maar dat moet als Nederland voetbalt opgelost zijn. "We zetten nu de laatste puntjes op de i. We hebben hier maanden naar toegeleefd en zijn heel trots op het eindresultaat", zegt buurtbewoner Jaimy Weijgers.

Her en der zijn al wat vlaggetjes en zeilen losgekomen. Het slechte voorjaar met de harde wind gooit roet in het eten. Maar de inwoners van de Ahornstraat, de komende weken omgedoopt tot de Oranjestraat, zetten de zaterdagmiddag schouders eronder. Alles wordt weer vastgemaakt. Een paar buurtbewoners halen statafels uit een bus, anderen buigen zich over de kabels van een groot tv-scherm.

Hij is ervan overtuigd: Nederland wordt Europees kampioen. "Morgen wordt het 0-3 voor Oranje en dan blijven we winnen", weet Jaimy. "Als we kampioen worden gaat hier het dak eraf. We hebben pas al een mooi feest gehad met de promotie van NAC en dat feest doen we dan gewoon over."

Willy van Dijk zit op een tuinstoel voor haar huis. Ze heeft hier al heel wat EK's en WK's meegemaakt. "Het is altijd gezellig. Live muziek en met z'n allen op een groot scherm kijken. De straat wordt zelfs afgezet voor verkeer."

Ze voorspelt dat Nederland zondag met 1-3 gaat winnen. Willy heeft er dan ook zin in. Ze is bloedfanatiek, weet ze zelf, en dan wordt er soms wat geschreeuwd of gevloekt. "Ze zeggen weleens: hou je nu eens in. Maar dan moeten die spelers het maar goed doen."