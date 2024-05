Misverstand leidt tot rel over oranje versieringen tussen Breda en Den Haag

Ook in Den Haag weten ze het EK voetbal uitbundig te vieren. (Foto: Danny van Dijk) De verlichting in de Bredase Ahornstraat. De verlichting in Den Haag. (Foto: Danny van Dijk) Volgende 1/3 Ook in Den Haag weten ze het EK voetbal uitbundig te vieren. (Foto: Danny van Dijk)

Een relletje over de oranje versierde straten in de Bredase wijk Tuinzigt en de Schilderswijk in Den Haag lijkt om een misverstand te gaan. De Bredase bewoners zijn boos op hun concurrent omdat hun ideeën over de speciale buitenverlichting schaamteloos zouden zijn gepikt. Maar volgens Danny van Dijk, de voorzitter van de Haagse Oranjestraat klopt daar niks van. "Wij hadden die lampjes 24 jaar geleden al, toedeledokie."

De bewoners van de Ahornstraat in Breda zijn op z'n zachts gezegd niet blij. Hun straat is al weken oranje versierd met vlaggetjes, ingepakte huizen en zelfs een oranje caravan, in de hoop komende zomer tijdens het EK voetbal de mooiste Oranjestraat van het land te worden. Dat zou de kroon zijn op hun harde werk. Ze hebben stevige concurrentie van de Marktweg in de Haagse Schilderswijk. Maar volgens de boze Bredanaars worden ze flink nageaapt. Ook in Den Haag pronken ze straks met speciale oranje buitenverlichting in de vorm van een bal en dat maakt ze pissig. Volgens medeorganisator Jaimy Weijgers uit Breda is de speciale buitenverlichting nog nooit vertoond. "Dan moet je in Den Haag niet hetzelfde gaan doen. Laat ze zelf wat origineels verzinnen!"

"Wij houden niet van relletjes, maar van gezelligheid."

De Haagse straatvoorzitter Danny van Dijk laat vrijdag oude foto's zien van het Oranjespektakel in zijn straat. "Wij doen al jaren mee. Kijk, in 2000 hingen die lampen er ook al. Joh, ik hoop dat ze in Breda de mooiste worden en dat mensen er flink van genieten. Wij houden niet van relletjes, we houden van gezelligheid."

De verlichting in Den Haag hangt er al 24 jaar. (Foto: Danny van Dijk)

Den Haag won al eerder als mooiste Oranjestraat. Dat was in 2021, en koning Willem-Alexander verraste de bewoners van de Marktweg toen met een bezoekje.

Koning Willem-Alexander bezoekt het Oranjespektakel op de Marktweg. (Foto: Danny van Dijk)