Man (25) bij zijn huis doodgeschoten: buurman is verdachte

Een man van 55 uit Stampersgat wordt verdacht van het doodschieten van een 25-jarige dorpsgenoot. Dat gebeurde woensdagnacht in de Markiezaatstraat in het dorp. De verdachte is de buurman van het slachtoffer. Dat meldt de politie donderdagmiddag.

Kort na middernacht werd er bij een appartementencomplex aan de Markiezaatstraat een man doodgeschoten. De hulpdiensten rukten massaal uit en er landde ook een traumahelikopter. De verdachte werd ter plaatse opgepakt. De wijk was donderdagochtend nog afgesloten, omdat er nog volop onderzoek gedaan werd. Bewoners reageerden geschrokken op het nieuws. "Ik werd wakker van de traumahelikopter die hier voor in het weiland landde", vertelt Bea. "Ik vind het heel erg wat er gebeurd is."