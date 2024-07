Explosie in voortuin blijkt vergissing, gezin met jonge kinderen de dupe

De explosie in een voortuin dinsdagavond in de Kreeftstraat in Eindhoven was hoogstwaarschijnlijk een vergissing. Dat zegt de politie na onderzoek.

Van deze explosie is een gezin met jonge kinderen de dupe van geworden, laat de politie weten. Ze is nog altijd bezig met het onderzoek. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden. Het explosief werd aangestoken tussen de voordeur van de woning en een plantenbak in de voortuin. Op de stoep, de bak, en de druivenplant boven de deur was de brandschade woensdag nog zichtbaar. LEES OOK: Explosies bij huizen en panden beschoten: dertig keer raak in halfjaar tijd Buurtbewoners hoorden dinsdagavond de explosie, en schoten te hulp door te blussen met emmers water. Daarna kwam de brandweer ter plaatse. Het explosief was een zelf geknutselde bom bestaande uit flessen brandbare vloeistof, en spuitbussen met een brandbaar gas. Gelukkig ging een deel van de bom niet af. Hierdoor bleef de schade beperkt.