Explosies bij huizen en panden beschoten: dertig keer raak in halfjaar tijd

Molotovcocktails, cobra's en zelfgeknutselde bommen. Ze zijn vaak in het nieuws. Rotterdam en omgeving worden er zelfs door geteisterd. Maar die enorme toename zien we in Brabant nauwelijks. De cijfers schommelen wat, zonder pieken. In Brabant was het in een halfjaar tijd zo'n dertig keer raak.

Die verwoestende kracht is zichtbaar bij de schade aan de panden, bijvoorbeeld aan de voordeur van deze woning in Geffen waar buurtbewoners wakker werden van een 'ontiegelijk harde knal' . Of in Sprang-Capelle , waar een hele muur ontzet raakte.

Het is deze week wel raak in Brabant, maar zoals vaak bij dit soort ontploffingen is er geen pijl op te trekken. De daders gebruiken meestal illegaal vuurwerk: een cobra. Volgens deskundigen heeft zo'n ding de kracht van twee handgranaten. Soms plakken ze er een fles benzine aan vast zodat het nog beter fikt.

Ontploffingen bij een theehuis in Bergen op Zoom, explosies bij winkels in Den Bosch, een harde klap bij een restaurant op de Woenselse Markt in Eindhoven en ook nog eentje bij een huis aan de Kreeftstraat in Eindhoven. Buurtbewoners moeten rechtop in hun bed hebben gezeten de voorbije nachten.

'Koploper' dit jaar tot nu toe is de grootste Brabantse stad: Eindhoven. Daar waren zeker zes aanslagen op panden. Bij een paar daarvan lijkt er een verband. De 'nummer 2' was Tilburg. Daar was coffeeshop Caza meerdere malen doelwit.

Zo telde de politie Zeeland-West-Brabant het eerste halfjaar alleen al twintig explosies. In vijftien van die gevallen denkt de politie aan doelgerichte aanslagen, dus zeker geen kwajongenswerk en vandalisme, want dat zit er ook tussen.

Van 1 januari tot 10 juli registreerde het ANP 26 explosies die in Brabant in het nieuws kwamen. Het echte aantal ligt nog iets hoger, omdat niet alles uitgebreid 'voorpaginanieuws' was.

Naast explosies waren er andere soorten aanslagen. Minstens zes beschietingen van panden kwamen in het nieuws, zoals op coffeeshop Caza in Tilburg.

De motieven blijven bijna altijd duister voor de buitenwereld. Dat komt omdat er zelden arrestaties zijn. Als er al iemand wordt gepakt, vertelt de dader nooit waarom hij het deed.

Soms is er vaag een motief zichtbaar. Bijvoorbeeld als het doelwit een bekende van de politie is. Maar dan nog is het gissen, want wie laat het achterste van zijn tong zien? Mogelijke motieven lopen uiteen van een waarschuwing uit de onderwereld en een relatiekwestie tot simpelweg wraak en een ordinaire ruzie. Maar de buitenwereld krijgt daar nauwelijks wat van mee.

Fenomeen

Terugkijkend op de voorbije jaren is het fenomeen van ontploffingen er al veel langer in Brabant. De voorbije vier jaar haalden (jaarlijks) gemiddeld 35 tot 40 explosies en beschietingen het nieuws, blijkt uit eigen cijfers van Omroep Brabant en informatie van de politie.

In de voorlopige cijfers van de politie Zeeland-West-Brabant is die trend ook dit eerste halfjaar zichtbaar. Simpel gezegd: in die regio zitten ze pakweg op de helft van vorig jaar. Dus van een stijging is geen sprake, maar er is in die regio ook zeker geen daling. Oost-Brabant kon geen cijfers geven.

Drugsmilieu

In Brabant mag het dan naar verhouding 'stabiel' zijn, dat geldt niet voor de Randstad. Rotterdam en omgeving maar ook de regio Amsterdam worden geteisterd door het probleem. Daar gaat het om honderden aanslagen.

Een forse stijging is daar goed zichtbaar. Landelijk verdubbelde het aantal explosies naar boven de duizend. Van veel van die ontploffingen wordt aangenomen dat ze iets te maken hebben met de drugshandel in de havens, maar echt bewijs is nooit geleverd.

Voor de Tweede Kamer was die toename in de randstad aanleiding om onlangs de koppen bij elkaar te steken. Er komt een landelijke taskforce met als doel om te zien wat er achter zit en hoe je het kan voorkomen.

