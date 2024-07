Koperdieven slaan hun slag: de namen van alle nonnen zijn verdwenen

Koperdieven hebben hun slag geslagen op de begraafplaats van het voormalige klooster in Diessen. De vier koperen platen waarop alle namen staan van de nonnen die er begraven liggen, zijn gestolen van het monument op de begraafplaats. "Stelletje droeftoeters", reageert een Diessenaar.

Adriaan van den Hout was vroeger misdienaar en was toen elke ochtend om zeven uur in de kerk van de Zusters van Liefde. Hij voelt dus een speciale band met de zusters. "Schandalig", vindt hij de diefstal. "De zusters waren heel belangrijk voor Diessen", vertelt hij. De nonnen gaven onderwijs, er was een meisjespensionaat en ze verpleegden er ook oude mannen.

Op de muur is goed te zien waar de koperen platen gemonteerd waren, de vier nissen zijn leeg. "Het is verschrikkelijk", vindt Jan van den Hout. "Op de herdenkingsplaten staat ook de naam van mijn tante Anna", vertelt hij. "Haar grafnummer was 86", weet Jan zich nog te herinneren.

"Dat dit gebeurt in een dorpje als Diessen, ik vind het verschrikkelijk", reageert een oma die samen met twee kleinkinderen toevallig langs komt. En een andere inwoonster van het dorp vertelt: "Ik heb er pas nog toeristen naartoe gestuurd omdat het zo'n mooi plekje in Diessen is. Ik vind het heel erg."

Op de waar het monument staat, was tot 1986 het kloosterkerkhof van de Zusters van Liefde. Dat hoorde bij het klooster dat er in 1888 gebouwd werd. In 1985 gingen de laatste zusters er weg. Hun orde was al een poos aan het krimpen. De gemeente Diessen kocht daarna het pand en gronden.

Het monument met de namen van alle nonnen die er vanaf de oprichting van het klooster begraven werden, is een herinnering aan die tijd. Het monument is in 2021 nog gerestaureerd. Het parkje bij het monument is na de sloop van het klooster aangelegd over de graven van de zusters heen. Hun overblijfselen rusten er nog in vrede, maar de naamplaten met al hun namen zijn dus weg.