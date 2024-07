Provincie niet blij met vertraging enorm ondergronds leidingenproject

Een zestal grote buizen en kabels van Rotterdam tot in Keulen, dwars door Brabant. Dat wordt de Delta Rhine Corridor. De provincie ziet het als een vitaal project voor de verduurzaming van Brabant. Maar het megaproject loopt een flinke vertraging op: volgens het Rijk is de Delta Rhine Corridor niet in 2028, maar pas in 2032 helemaal klaar. En daar is de provincie niet blij mee.

De Delta Rhine Corridor (DRC) bestaat straks uit drie pijpleidingen voor waterstof, CO2 en ammoniak en drie stroomkabels om stroom van windparken op zee te vervoeren. Over de vertraging schreef toenmalig demissionair minister Jetten van Klimaat en Energie eind vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer. De vertraging heeft meerdere oorzaken. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om alle soorten buizen tegelijkertijd aan te leggen. Ook duurt de aanleg van de ene buis langer dan de aanleg van een andere. Waardoor het werk niet gelijkloopt. Daarnaast blijkt dat op veel plekken niet genoeg ruimte is gereserveerd voor alle kabels en buizen. Provincie niet blij

De provincie is niet blij met de stand van zaken. “De richting waarin het project DRC beweegt, baart ons steeds grotere zorgen”, schreef ze eind mei al in een brief aan de minister. Volgens de provincie valt het project uiteen in losse delen en is er geen sprake meer van een langetermijnstrategie. Ook vreest ze nog meer overlast door een opgeknipte aanleg. Wat volgens de provincie ook niet helpt, is dat er te veel verantwoordelijkheid bij private partijen wordt gelegd, terwijl de markt juist terughoudend is. “De brede, integrale blik op de toekomst lijkt ingewisseld te worden voor een blik op resultaten op korte termijn, namelijk het alleen maar bedienen van de investeerders zonder oog voor het brede maatschappelijke belang.” Op deze kaart zie je waar de Delta Rhine Corridor komt te liggen:

Afbeelding: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland