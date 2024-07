Getuigen van laatste uren dode vrouw gezocht: 'Elk stukje info kan helpen'

De politie zoekt mensen die de hoogbejaarde vrouw, die vorige week vrijdag dood werd gevonden in haar huis aan de Midakkers in Eersel, nog vlak voor haar dood hebben gezien. Ze is door geweld om het leven gebracht. "We zijn op zoek naar elk stukje informatie dat ons kan helpen om deze zaak op te lossen. Niet in de laatste plaats om de nabestaanden duidelijkheid te kunnen geven over wat er precies is gebeurd."

"Ook komen we graag in contact met mensen die donderdag overdag, 's avonds, 's nachts of zelfs in de ochtend van vrijdag 5 juli in de buurt van haar huis aan de Midakkers mensen of iets verdachts hebben gezien."

"We zoeken mensen, die we nog niet eerder spraken, maar die mevrouw Smiesing mogelijk donderdagmiddag of -avond 4 juli nog hebben gezien of misschien zelfs hebben gesproken", laat de politie weten. De bejaarde vrouw liep altijd met een rode rollator.

In de zoektocht naar getuigen of camerabeelden deed de politie al uitgebreid buurtonderzoek rond de Midakkers en in de omgeving. "Maar mogelijk heb je een dashcam in jouw auto en ben je die donderdag of in de nacht naar vrijdag bij de Midakkers of in de buurt geweest. Kijk dan of daar misschien beelden op staan die ons mogelijk kunnen helpen. Schroom niet om bij twijfel jouw beelden te uploaden via de politiewebsite. Laat ons de bruikbaarheid ervan bepalen", zo roept de politie op.

Het huis van het slachtoffer ligt aan een grasveld. "Misschien woon je wat verder weg, maar wandel je daar vaak met de hond? Denk dan nog eens na of je daar misschien ook die bewuste donderdagavond of -nacht of vrijdagochtend bent geweest. Mogelijk is je iets opgevallen? Denk aan verdachte mensen of auto’s, misschien een opvallende fiets die ergens stond?"

Tips kunnen worden doorgegeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wie liever anoniem een tip wil doorgeven, kan dat doen via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Ook is het mogelijk om een tipformulier op de politiewebsite in te vullen.

