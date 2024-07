Kamperen in de wijk: 'Met wc-rol onder de arm zijn we allemaal gelijk'

Speelveld De Breede Watergang is dit weekend het toneel van een buurtcamping, in Steenbergen. Volgens initiatiefnemer Dennis Kulik is het een ‘echte camping’ met alles erop en eraan. Er is een toiletblok, een springkussen, een camping bingo en het wisselvallig Nederlandse weer. “Hoe leuk is dat je je buren beter leert kennen tijdens een kampeerweekendje voor je deur.”

Toch is de regen geen spelbreker voor de zeventig kampeerders die zich hebben aangemeld voor het kampeerweekend. “Straks wordt het weer droog en bovendien hebben we ons zonnige humeur meegenomen”, lacht Martine Ligtenberg voor haar tent op het grasveld. Ze woont iets verderop en logeert dit weekend samen met haar man en twee kinderen op de buurtcamping. “Mensen laten zich door de nattigheid niet uit het veld slaan, bovendien was het vorig jaar nog veel erger. Het is misschien een beetje balen maar we hebben genoeg activiteiten achter de hand om er een feest van te maken”, legt Dennis uit. Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert hij de buurtcamping dit jaar voor de derde keer. Vriendschappen

Op de camping is één derde van de plekken gereserveerd voor vrijwilligers, één derde voor betalende kampeerders en één derde voor minima. Dennis: “We willen de gasten op een laagdrempelige manier bij elkaar brengen. Of ze nu arm zijn of rijk, met een wc-rol onder de arm zijn ze allemaal gelijk. We zien vaak dat mensen die elkaar hier hebben leren kennen, daarna contact blijven houden. Het is mooi dat we dat kunnen bereiken.”

Initiatiefnemer Dennis Kulik van de buurtcamping in Steenbergen (foto: Erik Peeters)

Dat juist ook minima in de gelegenheid worden gesteld om een vakantiegevoel te krijgen, maakt voor Dennis de buurtcamping extra bijzonder. “Ik heb als kind meegemaakt dat ik na de zomervakantie niks te vertellen had in de kring in de klas. Mijn vader en moeder hadden geen geld om op vakantie te gaan. Daarom is het des te mooier dat deze kinderen nu volop kunnen vertellen over alle activiteiten op de buurtcamping.”

"We hebben het hartstikke gezellig met elkaar."