Annelies kan overstroomde huis nog steeds niet in: 'Hoor niks van gemeente'

Op een dinsdagmiddag in juni regende het zo hard in Veldhoven dat de straat van Annelies compleet onder water liep. Haar huis bleef niet gespaard, het water stroomde zo naar binnen. De meubels dreven door de woonkamer en dweilen had geen zin. Drie weken later is al het water weggepompt, maar droog is het er nog steeds niet.

Sami Kappé & Rochelle Moes Geschreven door

Annelies heeft een flink trauma overgehouden aan de rampspoed die haar trof. "Telkens als het nu hard regent, krijg ik dikke paniekaanvallen. Dan zie ik het alweer helemaal vol staan.” De overstroming van haar huis aan het Donkerepad heeft ook materieel veel schade aangericht. Alle meubels kunnen als verloren worden beschouwd. Sinds drie weken wonen Annelies en haar man in een ander huis in Veldhoven. De eigenaar wilde het eigenlijk platgooien om er iets nieuws te bouwen. Maar hij vond hun verhaal zo aangrijpend, dat hij het stel een woonplek aanbood. “Ik moest mezelf even knijpen, van is dit echt", zegt Annelies over de 'hele fijne plek'. "Anders hadden we waarschijnlijk naar een vakantiepark moeten gaan. Dit was iemand met een hart van goud." Meubels weggehaald

Toch is Annelies ten einde raad. Ze wil het liefst snel terug naar haar vertrouwde plek met eigen spullen. Maar het is de vraag of ze ooit terug kan keren naar het huis dat ze ooit overnam van haar overleden ouders. De verzekering heeft alle kamers leeggehaald. De hele inboedel staat nu in de opslag en een droogkamer. "Maar alles is afgeschreven.” LEES OOK: Huis van Annelies compleet onder water door regen Ze zegt niets te veel. Het huis is helemaal gestript en ventilators draaien op volle toeren om de ruimte te drogen. Dagenlang stond het huis vol met water, wat duidelijk valt af te lezen aan de muren. In de tuin is een zinkgat ontstaan. Binnenkort komt een bouwkundige naar de fundering van het huis kijken. “We weten niet waar we aan toe zijn", legt Annelies uit. "Kunnen we nog ooit terug? Is het nog veilig? Ik ben bang dat dit niet meer goedkomt.”