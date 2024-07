Vervallen auto eindelijk weggesleept, buurtbewoners blij

En hij is weg! Bewoners van de Van Hoeckstraat in Helmond keken al negen maanden tegen een rode oude Opel Corsa aan. De auto was beschadigd en beschimmeld, maar de gemeente zou niets kunnen doen. Tot verbazing van de buurtbewoners werd de wagen vrijdag alsnog weggesleept, enkele uren nadat Omroep Brabant over de overlast schreef.

"We zijn blij, heel erg blij. Dit is mooi", vertelt buurtbewoonster Jackie, bij wie de auto al maanden voor de deur stond. "Ergens rond het middaguur stopte er opeens een berger voor de deur. Ik dacht, zouden ze nu voor die auto komen. Ik had niet verwacht dat het opeens zo snel opgelost zou worden."

Want snel ging het tot nu toe niet. De buurtbewoners hebben eerder alles geprobeerd om de auto weg te krijgen. In januari was de APK verlopen en de Opel is ook niet verzekerd. Een auto mag niet onverzekerd op de openbare weg staan en zodra de APK twee maanden vervallen is, is dat ook een reden om een voertuig van de openbare weg te halen.

Zelfs een gemeentewoordvoerder is verbaasd dat de auto nu opeens al is weggesleept. Onduidelijk is nog waarom dat nu wel kan en wie daar opdracht voor heeft gegeven, de gemeente of de politie. De gemeente komt later met een antwoord.