'Parkeerruzie was oorzaak schietpartij Stampersgat'

Een parkeerruzie lijkt de oorzaak te zijn van de dood van een 25-jarige man uit Stampersgat, die door zijn buurman werd doodgeschoten. De twee hadden volgens De Telegraaf al langer ruzie.

Volgens buurtbewoners was het slachtoffer, Hamza, eigenaar van een BMW. Die wilde hij altijd bij zijn woning parkeren, deels op een grasveld en deels op de stoep. Het gaat echter om een openbare parkeerplaats en ook zijn 55-jarige buurman, wilde er staan. Die had twee Mercedessen. Een dag eerder hadden ze nog ruzie.

Hamza zou met drie kogels neergeschoten zijn door buurman Gerben van V, een wapenfanaat die volgens De Telegraaf twee boeken heeft geschreven over wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Onduidelijk is of de man vanwege zijn hobby een wapenvergunning had.

"Er moet iets zijn geknapt bij hem, na jaren van ruzies”, vertelt een buurvrouw.

Net vader geworden

Hamza, net vader geworden, overleed volgens de buren ter plekke. Daarna zou de schutter op de deur van de woning hebben gebonkt met het wapen in zijn hand. De vrouw van het slachtoffer verstopte zich met haar baby, uit angst dat de schutter binnen zou komen en haar ook iets zou aandoen.

De verdachte van een dodelijke schietpartij in Stampersgat blijft nog minstens twee weken vastzitten, heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald.