Vermiste bejaarde vrouwen na urenlange zoektocht in de nacht weer terecht

Twee oudere vrouwen die rond zes uur vrijdagavond waren vermist, zijn diep in de nacht na een urenlange zoektocht in goede gezondheid teruggevonden. De vrouwen, 81 en 92 jaar jaar oud, waren vanuit hun zorginstelling aan de Jonkvrouw in Geldrop gaan wandelen, maar kwamen niet uit zichzelf terug. Daarop werd rond kwart voor tien de politie gewaarschuwd. Die schaalde meteen op.

Er werd een Burgernetmelding verspreid en delen van Geldrop werden met meerdere eenheden lopend, op de fiets, met de motor, met dienstauto's en de politieheli uitgekamd maar zonder succes. Ook plekken in Eindhoven werden bekeken, maar alle bekende locaties leverden niets op. Oplettende vrouw

Rond halfdrie 's nachts leek de zoektocht op niets uit te draaien en werd, vanwege de zorgen die er waren, ook het Veteranen Search Team ingeschakeld. Terwijl die onderweg was, kreeg de politie ineens een melding van een oplettende vrouw aan de straat Hulst in Geldrop. "Zij had camerabeelden teruggekeken en zag dat de twee vermiste vrouwen om halftien 's avonds nog voorbij haar huis waren gelopen", laat de politie weten op social media. "Daarop werden de Urkhovenseweg en de wegen langs het Eindhovens kanaal nader bekeken." Een van de vermiste vrouwen werd vervolgens gevonden op het paadje langs het Eindhovens kanaal. "De vrouw verklaarde dat haar vriendin was gevallen en niet meer kon opstaan. De vrouw wilde hulp halen, maar viel ook. Een stuk verderop troffen wij de andere vrouw in de bosjes aan." Onderkoelingsverschijnselen

Ambulancepersoneel keek de vrouwen na, maar ze maakten het naar omstandigheden goed en hoefden niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Een had wel onderkoelingsverschijnselen. De vrouwen gaven de politie aan dat zij de weg waren kwijtgeraakt. De vrouwen zijn teruggebracht naar hun verzorgingstehuis. Daar wachtten de familieleden hen op. "Zij waren ontzettend blij met de goede afloop. Eind goed, al goed! In totaal hebben wij 52.6 kilometer gereden in de zoektocht naar de vrouwen. In totaal zijn wij vijf uur bezig geweest met de zoektocht."