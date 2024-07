Ouderen die uren vermist waren, maken het goed: 'Tracker was uitgevallen'

De twee oudere vrouwen uit Geldrop die vrijdagavond vermist raakten en pas diep in de nacht werden teruggevonden in een bos hadden een tracker bij zich, maar die deed het niet. Dat laat een woordvoerster van zorginstelling De Paladijn, waar de twee wonen, maandagochtend weten.

"De vrouwen maken het goed", vertelt de woordvoerster. "Ik heb deze ochtend nog even contact met hen gehad. We zijn blij dat ze veilig zijn thuisgekomen."

De zorginstelling waar de vrouwen wonen, kent een zogenoemd opendeurenbeleid, legt ze uit. "Bewoners kunnen dus vrij in en uit lopen." Er zijn trackers beschikbaar voor mensen die de deur uit willen. "Ook deze bewoners hadden een tracker bij zich toen zij gingen wandelen, maar die is uitgevallen", vertelt de woordvoerster. "Natuurlijk bekijken we hoe dit kon gebeuren."

Wandelen

De vrouwen, 81 en 92 jaar jaar oud, waren rond zes uur vrijdagavond vanuit hun zorginstelling in Geldrop gaan wandelen, maar kwamen niet uit zichzelf terug. Daarop werd rond kwart voor tien 's avonds de politie gewaarschuwd. Die schaalde meteen op.

Er werd een Burgernetmelding verspreid en delen van Geldrop werden door meerdere eenheden te voet, op de fiets, op de motor, met dienstauto's en met de politieheli uitgekamd, maar zonder succes. Ook plekken in Eindhoven werden bekeken, maar alle bekende locaties leverden niets op.