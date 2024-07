Achtergelaten auto weghalen kan niet zomaar en dat zorgt voor irritatie

Een auto die al maandenlang ergens is geparkeerd, tot grote ergernis van buurtbewoners. Meer dan eens doen omwonenden meldingen bij hun gemeente over zo'n een spookauto, maar duurt het soms maanden en zelfs jaren voordat het barrel weggesleept wordt. Volgens gemeenten gaat het 'zomaar' weghalen van een spookauto niet zomaar.

Het verhaal over de achtergelaten Opel Corsa op de Van Hoeckstraat in Helmond maakte veel los. Omroep Brabant kreeg honderden reacties op de weesauto voor de deur van Jackie en haar buurvrouw. Regelmatig werden ook andere achtergelaten voertuigen in onze provincie doorgegeven, met de vraag of wij daar ook niet een artikel over konden schrijven. Want nog geen 24 uur nadat het verhaal gepubliceerd werd, kwam een bergingsbedrijf de vervallen Opel in Helmond wegslepen. De gemeente Helmond zei in een eerste reactie niets te kunnen doen, maar de politie wel. Een woordvoerder van de politie liet echter weten dat ook de gemeente via de Wegenverkeerswet mogelijkheden heeft.

Een auto kan worden weggesleept als hij voldoet aan deze 'eisen' Als een auto of ander voertuig onverzekerd is, mag die niet op de openbare weg staan, maar wel op eigen terrein. Als een auto een verlopen apk heeft, moet die uiterlijk binnen twee maanden herkeurd, of van de openbare weg zijn. Maar op eigen terrein mag hij wel blijven staan. Als een auto wel verzekerd is en ook een apk heeft, maar als autowrak wordt aangemerkt, kan die uiteindelijk ook weggesleept worden. Een (auto)wrak is te herkennen aan lekke banden, veel roestvorming, beschimmelde bekleding of kapotte ramen.

Als een voertuig geen kentekens meer heeft, mag deze ook niet op de openbare weg staan.

De politie handhaaft als enige op onverzekerde en afgekeurde voertuigen. De RDW is de instantie die alle gegevens bijhoudt, maar die rijdt niet zelf rond om te controleren. Als een voertuig onverzekerd is en of verlopen apk heeft, kan de gemeente dat wel gebruiken als reden om een auto weg te laten halen. Maar boa's zullen geen boete aan de eigenaar geven, omdat de auto geen kenteken, apk of verzekering heeft. Als een spookauto al maanden wegrot op de openbare weg kan de gemeente daar wel degelijk iets aan doen, zeggen zowel de politie Oost-Brabant als een voormalig handhaver. Artikel 170 van de Wegenverkeerswet geeft handhavers de mogelijkheid in te grijpen omdat de veiligheid in het geding komt, of om de weg, inclusief parkeerplekken, vrij te houden voor het verkeer. In Helmond waren buurtbewoners helemaal klaar met dit barrel: