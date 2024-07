De opkomst en stille ondergang van 'juice-koningin' Yvonne Coldeweijer

Ruim twee jaar lang wist ze regelmatig te zorgen voor ophef met haar juice. Maar dit weekend maakte de 37-jarige Yvonne Coldewijer uit Kaatsheuvel bekend dat ze stopt met haar online roddelkanaal. Een overzicht over de opkomst en stille ondergang van de bekendste roddeltante van Nederland, uit Brabant.

Een paar maanden later haalde Coldeweijer opnieuw het landelijke nieuws, maar dan op een andere manier. Zangeres Samantha Steenwijk had een kort geding aangespannen tegen Coldeweijer, omdat die beweerde dat Steenwijk is afgevallen door het gebruik van illegale dieetpillen. Volgens Steenwijk klopte daar niets van. De rechter veroordeelde Coldeweijer uiteindelijk tot het plaatsen van rectificatie en het betalen van de kosten van de advocaat van Steenwijk.

Coldeweijer begon in 2015 een YouTubekanaal, waarop ze meerdere keren per week video’s plaatste over beauty en mode. Vanaf 2020 ging ze zich meer richten op het verspreiden van roddels uit de amusementswereld, door haar juice genoemd. Ze bracht nieuwtjes dat showbizzprogramma’s op tv en de roddelbladen lieten liggen. Zo wist ze als eerste te melden dat zanger Douwe Bob bij drie vrouwen tegelijk een kind zou krijgen.

Gecremeerde kroket

Later in 2022 publiceerde ze enkele video’s over Rachel Hazes en haar zoon André junior. In een video zei Coldeweijer dat André met zijn moeder zou hebben gebroken omdat die ‘knettergek’ is. Verder noemde ze Rachel Hazes manipulatief en 'zeer narcistisch'. Rachel Hazes eiste dat Coldeweijer een van die video’s zou verwijderen.

Dit leidde tot een strijd op sociale media, waarin Coldeweijer haar volgers opriep om samen 'de strijd aan te gaan tegen de gecremeerde kroket'. In januari 2023 werd ze veroordeeld tot het verwijderen van de video en het plaatsen van een rectificatie. De rechter noemde uitlatingen door Coldeweijer ‘onnodig kwetsend’ en vond dat ze de beschuldigingen niet goed kon onderbouwen.

Kritiek op methodes

Ook buiten de rechtbank kreeg Coldeweijer kritiek op haar werkwijze. Nieuwszender BNR stuurde haar in mei 2022 een video, waarop te zien zou zijn dat presentatrice Talitha Muusse drugs gebruikt. In de video komt Muusse niet met haar gezicht in beeld en is het zogenaamde drugsgebruik niet te zien.

Coldeweijer plaatste de video op haar betaalde telegramaccount. Maar in werkelijkheid gebruikte Muusse volgens BNR nooit drugs. Met de actie wilde ze laten zien hoe makkelijk onschuldige mensen slachtoffer kunnen worden van roddeljournalistiek.

Een ander slachtoffer van die roddeljournalistiek, is royaltyjournalist Marc van der Linden. Hij werd in november 2022 opgenomen in het Amsterdam UMC na een herseninfarct. Coldeweijer vroeg aan ‘spionnen in het VUmc’ om informatie te delen over Van der Linden. Deze oproep leidde tot verontwaardiging van het ziekenhuis. "Dat past niet bij de beroepsgroep, zij hebben hun medisch beroepsgeheim", liet het ziekenhuis weten aan de NOS.

Uitgedoofd als nachtkaars

De juice waarover Coldeweijer bericht, kwam voor een belangrijk deel van haar volgers op Instagram. Die tipten haar en in ruil daarvoor konden de tipgevers ook gelekte juice van anderen zien op het account van Coldeweijer. Mede daardoor groeide haar volgersaantal naar ongeveer 840.000 in april dit jaar.

Aan het einde van die maand kondigde ze aan dat ze ging stoppen met het gratis weggeven van juice op haar eigen account. Ze begon een betaald account, waar mensen voor negen euro per maand zich konden abonneren. Het account groeide de afgelopen maanden naar ongeveer 4.000 betaalde leden. Tegelijkertijd liep het aantal volgers op haar normale account terug, van 840.000 in april naar ongeveer 660.000 dit weekend.

Ook droogde de stroom van nieuwe juice de afgelopen maanden op. Dit weekend maakte Coldeweijer bekend dat ze stopt met het online roddelkanaal. In een verklaring schrijft ze dat er tegenwoordig 'alleen nog maar komkommerjuice' is, waarmee ze haar volgers niet wil vervelen.

De dienst en automatische incasso is gestopt. Daarmee is de veelbewogen juice-carriére van Coldeweijer als een nachtkaars uitgedoofd.