Yvonne Coldeweijer moet uitspraken over Samantha Steenwijk rectificeren

Yvonne Coldeweijer moet de uitspraken die ze heeft gedaan over zangeres Samantha Steenwijk rectificeren. Dat heeft de rechtbank bepaald. De roddelvlogger uit Kaatsheuvel beweerde dat Steenwijk illegale dieetpillen zou gebruiken om af te vallen. Ook zei ze dat de zangeres daarover zou liegen.

Niets van waar, zei Steenwijk en ze stapte naar de rechter om een rectificatie en een schadevergoeding te eisen. In dat kort geding is Steenwijk nu in het gelijk gesteld.

De gewraakte video op het juicekanaal van Coldeweijer is inmiddels offline gehaald. Maar dat vonden Steenwijk en haar advocaat niet voldoende.

Twee dagen de tijd

Yvonne Coldeweijer moet haar uitspraken nu dus wel nog rectificeren. Dat moet ze van de rechter binnen twee dagen doen in een bericht op haar eigen Instagram-account en in de eerstvolgende YouTube-video die ze maakt. Ook moet zij opdraaien voor de proceskosten van een kleine 2500 euro.

Samantha Steenwijk had ook een schadevergoeding geëist van 5000 euro maar die hoeft Coldeweijer niet te betalen.

