Yvonne Coldeweijer werkt samen met RTL Boulevard: 'Supercool'

Vlogger Yvonne Coldeweijer uit Kaatsheuvel werkt tegenwoordig samen met RTL Boulevard. Af en toe neemt ze een exclusief filmpje op voor het televisieprogramma.

Coldeweijer weet steeds vaker als eerste shownieuws naar buiten te brengen. Zo wist ze deze week nog als eerste te melden dat Douwe Bob in december niet een maar twee keer vader was geworden. Daar vertelde ze vrijdag ook over in de uitzending bij RTL Boulevard.