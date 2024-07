Oud-wielrenner Bas Maliepaard overleden: 'Hij kon met de grote jongens mee'

De Brabantse oud-wielrenner Bas Maliepaard is afgelopen week onverwachts overleden. Maliepaard kreeg op 86-jarige leeftijd onverwacht een hartstilstand. De wielrenner uit Willemstad reed in de Tour de France, de Vuelta, klassiekers zoals Milaan-San Remo en Parijs Roubaix. Ook deed hij mee aan de Olympische Spelen. “Dit is echt een groot verlies voor de Nederlandse wielersport”, zegt schrijver John van Ierland, die Maliepaard goed kende.

“Ik ben er enorm van geschrokken en heb het er zwaar mee. Het was zo’n lieve en aimabele man. En een vriend”, zegt Van Ierland. Hij schreef het boek 'Spaanse Brabanders - Onze jongen in de Vuelta'. Daarin vertellen dertig Brabantse wielrenners hun ervaringen in de Vuelta, de Ronde van Spanje.

Jacques Anquetil

Ook Maliepaard, die na zijn wielerpensioen in Etten-Leur woonde, komt in dit boek aan het woord. In 1963 won hij de derde etappe van de Vuelta. Een etappezege die hij voor de neus van zijn kopman Jacques Anquetil wegkaapte. Het kostte hem later een deelname aan de Tour de France omdat de Franse wielerlegende Anquetil hem niet mee wilde.

ZIE OOK: Bas Maliepaard kaapte overwinning weg voor neus van zijn kopman in Vuelta

Zijn doorbraak kwam dankzij een tweede plek op het WK Amateurs in Zandvoort in 1959. Hij verloor de sprint van Gustav-Adolf Schur, een Oost-Duitser, maar kwam toch in beeld bij de Franse ploeg Gitane. “Daar reed hij op een prachtige blauwe fiets en dat vond ‘ie mooi. Hij moest zich ook thuis voelen om goed te presteren.”

Maliepaard reed in dienst van anderen

Maliepaard werd in 1960 en 1961 Nederlands kampioen op de weg. Verder was de etappe in de Vuelta de enige die Maliepaard won. “Het was geen echte afmaker, maar reed meer in dienst van anderen. Het was een wielrenner die anderen beter maakte en goed de koers wist te lezen”, vertelt Van Ierland.

Na zijn jaren in Frankrijk sloot hij zich aan bij de Televizier-ploeg van Kees Pellenaars. “Dat was eigenlijk de voorloper van de TI-Raleigh-ploeg van Peter Post waaruit het moderne wielrennen is ontstaan. Pellenaars en Bas waren hier de grondleggers van”, legt Van Ierland uit. De Raleigh-ploeg was van 1972 tot 1983 een befaamde Nederlandse wielerploeg met grote namen zoals Joop Zoetemelk, Gerrie Knetemann, Henk Lubberding en Jan Raas.

Volgens Van Ierland was Maliepaard een voorbeeld voor iedere topsporter. “En hij kon gewoon met de grote jongens mee hoor. Het was gewoon echt een goede renner uit het Brabantse land die uitblonk in een volkssport.”



De uitvaart van Bas Maliepaard is donderdag in Breda.