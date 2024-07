112-nieuws: brommerrijder vast na dollemansrit • kind ontdekt brand huis

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

05.23 Kind ontdekt brand huis In een huis aan het Nemerlaerhof in Helmond woedde afgelopen nacht brand. Een kind was wakker geworden van een brandlucht en waarschuwde de ouders en de rest van het gezin. Iedereen ging daarop snel naar buiten. Er bleek kortsluiting te zijn in de meterkast.

03.35 Messen gevonden op fietspad Op een fietspad in Oosteind vond een fietser afgelopen nacht, toen die terug naar huis reed, drie messen en een jas. De fietser waarschuwde daarop de politie. Die nam de messen en de jas mee. Foto: Instagram politie Langstraat

03.34 Ernstig ongeluk op A58 De A58 van Breda richting Tilburg is afgesloten bij Molenschot na een ernstig ongeluk dat daar afgelopen nacht plaatsvond. Een automobilist botste daar op een voorligger. Die auto raakte vervolgens de vangrail en sloeg om. De drie mensen die in die auto zaten, kwamen bekneld te zitten en moesten door de brandweer bevrijd worden. Lees hier meer. De bestuurder van de auto die achterop de andere auto reed, is aangehouden (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

01.53 Auto crasht, inzittenden rennen weg Een auto is afgelopen nacht van de weg geraakt en gecrasht naast de Kesselseweg in Maren-Kessel. Voorbijgangers vonden de zwaar beschadigde Saab rond kwart over twaalf bij de kruising met de Gewandeweg en hadden meerdere mensen over de Kesselseweg richting Nuland zien rennen. De politie ging nog naar hen op zoek, maar vond hen niet meer. Lees hier meer. Een groep fietsers herkende de auto en vertelde de politie van wie die is (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

00.10 Gevaarlijke brommerrijder Een brommerrijder is gisteren aangehouden in Goirle nadat die als een bezetene - met iemand achterop - door een wijk in Goirle reed. Een motoragent die hem wilde stoppen, probeerde hij van de motor af te rijden. Uiteindelijk vielen de twee met hun brommer. De brommerrijder kwam na zijn dollemansrit door Goirle ten val (foto: Instagram politie Leijdal). De brommer, met afgeplakte kentekenplaat, is in beslag genomen. De brommerrijder is aangehouden vanwege meerdere stafbare feiten. Hij moest de nacht in de cel doorbrengen.