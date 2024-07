112-nieuws: brommerrijder vast na dollemansrit • ongeluk op A59 bij Empel

00.42

De regio De Kempen kampte 's nachts korte tijd met een stroomstoring. Volgens verschillende mensen in die regio was om kwart over twee 's nachts 'alles uit, van Hapert tot Luyksgestel, Lage Mierde en Bladel'. "Ook bellen was niet mogelijk." Hoe de storing kon ontstaan, is vooralsnog niet naar buiten gebracht. Rond halfdrie was het probleem opgelost.