112-nieuws: stropers vissen achter het net • wielrenner gaat onderuit

20.10

De politie maakt melding van een geval van visstroperij, gisteravond in Tilburg. Een hengelsporter ging er eens voor zitten langs de kant van een vijver aan de Geminiweg. Plotseling kwam hij met zijn eigen lijn per toeval vast te zitten in een net. Het net bleek over de gehele breedte van de vijver te zijn gespannen om hiermee (illegaal) vissen te kunnen vangen.

Volgens de politie is het aan de ‘helden van Dierenopvang Hart van Brabant’ te danken dat er ongeveer twintig vissen gered konden worden. Zij wisten snel te handelen. De politie laat verder weten dat (deze vorm van stroperij) strafbaar is. Ze is blij dat dit soort praktijken ‘voor vandaag gelukkig net op tijd’ is gemeld.