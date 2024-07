112-nieuws: wielrenner gaat onderuit • parasol van dak gehaald

17.00

Een man die wat zou hebben gestolen uit een winkel in Etten-Leur is vanmiddag uiteindelijk toch aangehouden. Zowel medewerkers van de zaak als agenten was dat aanvankelijk niet gelukt. De man was de winkel uitgerend nadat hij was betrapt. Enkele straten verderop werd hij alsnog opgepakt. In zijn tas vond de politie onder meer softdrugs.