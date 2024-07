Christianne waarschuwde gasten in het zwembad vlak voor het dak instortte

Nog altijd is Christianne van Lieshout uit Eindhoven 'zwaar verschoten', nadat afgelopen vrijdag in het zwembad van vakantiepark De Berckt in het Limburgse Baarlo het dak instortte. Kort ervoor was ze zelf nog in het bad. Er waren volgens haar zo'n vijftig gasten in het zwembad, een paar uur voor het dak instortte. Onder de badgasten waren volgens haar veel kinderen. "Wij zaten aan het begin van de middag precies onder het deel van het dak dat is ingestort toen we een knal hoorden en vervolgens gekraak", vertelt ze zondagochtend. Ze is vooral blij dat er niemand gewond is geraakt.

Christianne was vrijdag aan het begin van de middag met haar vriend en dochter van vijf in het zwembad toen ze ineens een harde knal hoorde. Ze keek meteen naar het plafond, maar zag niet direct wat er aan de hand was. Een badmeester kon haar niet geruststellen. Toen ze even later gekraak hoorde, waarschuwde ze, met een aantal andere gasten, iedereen die in het zwembad was om naar buiten te gaan. Net op tijd, een paar uur later, aan het eind van de middag, stortte het dak van het zwembad in.

"Het was slecht weer. Dus ik dacht bij de eerste knal dat er een tak tegen het plafond of de wand van het zwembad sloeg. Volgens een badmeester was het een zwemband die op het water sloeg. Maar dat geluid ken ik wel en dat was het zeker niet. Even later hoorde we gekraak en zijn we meteen iedereen die in het zwembad was gaan waarschuwen."

Pas daarna begonnen volgens haar de badmeesters te fluiten en ging ook het alarm af. Toen iedereen weg was, stortte aan het eind van de middag het dak van het zwembad in. Wat haar vooral verbaast, is dat zij en ook de andere gasten niks te horen hebben gekregen van het park over wat er is gebeurd of hoe het nu verder gaat op het park. "Geen informatie, geen steun of gesprek of wat dan ook", geeft ze aan. "Terwijl ze dankzij de zwembadpasjes toch precies weten wie er op dat moment in het zwembad aanwezig waren."