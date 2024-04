Nieuwe exploitant van Gillis-parken bekend: ‘Dit stinkt aan alle kanten'

De 41-jarige Matthijs Stevens uit Den Bosch gaat de exploitatie van de Nederlandse parken van Peter Gillis overnemen. Dat heeft Omroep Brabant ontdekt. Stevens is oud-medewerker van Snijders Advocaten in Den Bosch, het advocatenkantoor dat Gillis bijstaat in de rechtszaak tussen hem en zijn ex-vriendin Nicol Kremers. De man heeft dus een overduidelijke link met Gillis, hoewel dit voor een nieuwe vergunning problematisch kan zijn.

Het gaat om ‘Exploitatiemaatschappij Vakantieparken BV’. Dit bedrijf staat op naam van Matthijs Stevens. Volgens zijn pagina op LinkedIn werkte hij tot februari van dit jaar bij Snijders Advocaten in Den Bosch. Dat kantoor staat Peter Gillis bij in de rechtszaak tussen hem en zijn ex-vriendin Nicol Kremers.

Stevens ziet hier zelf geen probleem in, al is bestuurskundige Albertjan Tollenaar kritischer: “Dit is heel opmerkelijk en de suggestie is: Gillis trekt gewoon nog aan de touwtjes.”

“Dit stinkt aan alle kanten”, is de eerste reactie van bestuurskundige Tollenaar. Hij spreekt van ‘een bizarre constructie’ en denkt dat Gillis gewoon de grote baas blijft. “De suggestie is dat Gillis gewoon nog aan de touwtjes trekt. Dit lijkt me een stroman-constructie."

Maar het is toch bekend dat een link tussen Gillis en de nieuwe exploitant niet verstandig is? In de laatste aflevering van Massa is Kassa zien we het Peter nota bene nog uitleggen aan zijn personeel. “Het is wel duidelijk dat hij zich niet met de beste adviseurs omringt”, zo verklaart de bestuurskundige het.

’Kwam hem tegen op kantoor’

Stevens ziet dat anders. Hij laat aan Omroep Brabant weten dat hij de parken echt zelf gaat runnen. Hij ziet het als 'een mooie uitdaging' en is blij dat de negen campings open kunnen blijven voor alle toeristen en seizoensgasten.

De link met Gillis ontkent hij niet: "Ik kwam hem tegen op het advocatenkantoor, toen is het balletje gaan rollen." Maar volgens hem vormt die link geen enkel probleem. "Ik ben brandschoon en heb in het verleden nooit iets met Gillis te maken gehad." Stevens zegt nog nooit naar de soap van Gillis en zijn familie, 'Massa is Kassa' te hebben gekeken.

Geen nieuwe Peter Gillis

Hebben we nu een nieuwe Peter Gillis? Wat Stevens betreft niet. Hij is wars van media-aandacht en heeft geen ambities om beroemd te worden. "Na dit gesprek ga ik weer terug in de luwte, want het draait niet om mij."

Wanneer de parken weer open kunnen is niet bekend. Er zouden de afgelopen tijd al gesprekken met twee gemeenten geweest zijn, deze waren volgens Stevens heel positief. Hij ziet de Bibob-toets dan ook met vertrouwen tegemoet. "En zo niet dan niet, dan houdt het avontuur helaas op."

Peter Gillis laat weten niet op de hoogte te zijn van de exacte constructie: “Ik weet het niet, wij bemoeien ons er niet mee. Het is van de pachter”, zo laat hij weten.

