‘Nieuwe uitbater Oostappen Groep neemt groot risico’

Dat Peter Gillis stopt, betekent niet direct het einde van de problemen die Oostappen Groep Vakantieparken heeft met gemeenten. Ook de nieuwe uitbater zal onderzocht worden door de overheid. Dat zegt bestuurskundige Albertjan Tollenaar uit Groningen.

Vandaag werd bekend dat Peter Gillis terugtreedt als directeur van de acht Nederlandse parken van Oostappen Groep Vakantieparken. De 62-jarige ondernemer uit Asten draagt het beheer over aan een andere uitbater. Gillis blijft wel verantwoordelijk voor de drie Belgische parken.

Gillis blijft eigenaar

Het doel van de onderzoeken van de overheden is voorkomen dat de vergunningen misbruikt worden voor criminele doeleinden. Omdat Gillis nu in meerdere rechtszaken verwikkeld is en verdacht wordt van strafbare feiten, kijken gemeenten kritisch naar hem en of hij zijn vergunningen niet misbruikt.

Gillis maakte bekend dat hij wel de eigenaar blijft van alle parken en het onroerend goed. "En daar wringt de schoen", zegt bestuurskundige Tollenaar. “Ook de nieuwe uitbater heeft vergunningen nodig. Dan wordt gekeken met wie je in zee bent gegaan. Als de gemeente ziet dat de nieuwe uitbater in een samenwerkingsverband zit met Peter Gillis, dan is het op die manier niet gelijk opgelost. De banden met Gillis zullen verder verbroken moeten worden”, aldus Tollenaar.

Groot risico

Volgens Tollenaar neemt de nieuwe uitbater een groot risico door met Gillis in zee te gaan. “Die loopt het risico dat hij de vergunningen niet krijgt van de gemeente, omdat de banden met Gillis nog te nauw zijn. De kans dat de nieuwe uitbater de investering kan terugverdienen, is buitengewoon klein.”

Het enige wat Gillis kan winnen met zijn terugtreden, is de tijd die nodig is om onderzoek te doen naar de nieuwe uitbater. “Gillis wint hier misschien een jaartje mee”, aldus Tollenaar.

