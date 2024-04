Peter Gillis 'met pijn in het hart' weg als baas Nederlandse vakantieparken

Peter Gillis treedt terug als baas van de negen Nederlandse Oostappen Vakantieparken. Hij draagt het beheer over aan een andere uitbater. Gillis blijft wel verantwoordelijk voor de Belgische parken, die onder een andere naam doorgaan.

De familie Gillis gaat zich volledig focussen op drie Belgische parken. "Voor mij is het belangrijkste dat medewerkers op mijn parken en op het hoofdkantoor kunnen blijven werken en dat loyale gasten terug kunnen blijven komen voor een betaalbare vakantie", zegt Peter Gillis. "Met pijn in het hart draag ik de exploitatie over." Het is nog niet bekend wie de nieuwe exploitant wordt van de Nederlandse parken.

De parken in Nederland blijven actief onder de naam Oostappen Vakantieparken. Voor het komende vakantieseizoen neemt een nieuw team het management over. De familie Gillis zal niets meer te maken hebben met de Nederlandse parken. Gillis blijft wel eigenaar van alle parken en het onroerend goed.

Misstanden bij Oostappen Groep

De Oostappen Groep van Peter Gillis verkeert al maanden in zwaar weer. Gillis raakte zijn horecavergunning op een aantal parken kwijt. En vorig jaar werd bekend dat Gillis sjoemelde met de boekhouding van zijn parken.

In december vorig jaar moest park Prinsenmeer in Ommel per direct sluiten. De gemeente was bang dat het park werd gebruikt voor criminele activiteiten. Ook was het park niet brandveilig.

