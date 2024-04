Gasten Prinsenmeer willen Gillis voor rechter: '1 aprilgrap was de druppel'

Recreanten en bewoners van vakantiepark Prinsenmeer in Ommel dreigen met een gang naar de rechter nu nog steeds niet duidelijk is wanneer het park weer opengaat. De gasten geven aan al een maand lang geen contact met Peter Gillis te krijgen. De gemeente Asten laat weten dat er ook nog geen aanvraag van een nieuwe exploitant ligt, zoals Oostappen wel aankondigde.

1 aprilgrap Een 1 aprilgrap van Gillis die hij onlangs op social media plaatste schoot bij de recreanten en bewoners van Prinsenmeer in het verkeerde keelgat. Hierin kondigde Gillis, met zijn vriendin Wendy aan zijn zijde, aan een nieuw park in Maastricht te willen openen. Het zou gaan om een luxe park met een eigen wellnesscenter.

"We hebben twee gesprekken met Gillis gehad. De eerste keer was geen succes, de tweede was gelukkig wat rustiger, de toon was gematigder en er werden zelfs grapjes gemaakt. Maar sindsdien is het stil, het voelt alsof we aan het lijntje worden gehouden. Geen mails, geen appjes, niks", zo vertelt ze.

Twee gesprekken Het is het gebrek aan communicatie dat de belangenvereniging dwarszit, zo vertelt Desiree Reddering van stichting Recreanten Recht, die de vereniging adviseert. De club gaat liever in gesprek dan dat ze naar de rechter stapt, maar ziet inmiddels geen andere uitweg meer. Ze willen dat hun schade wordt vergoed.

Sindsdien is het stil. Belangenvereniging Recreanten De Peel heeft al een maand niks meer van de Oostappen Groep vernomen. De gemeente Asten zou aan de vereniging hebben laten weten dat er gesprekken zijn met een nieuwe partij, maar meldt aan Omroep Brabant dat er nog geen aanvraag voor een exploitatievergunning ligt. Voordat zo'n aanvraag is goedgekeurd ben je maanden verder, ook omdat er dan opnieuw een Bibob-onderzoek gedaan zal worden.

Geen teken van leven Begin maart schreef Omroep Brabant op basis van meerdere bronnen dat Gillis al zijn elf parken wilde verkopen. Hij zou dicht bij een akkoord zijn. Twee weken later ontvingen mensen met een seizoensplek op Prinsenmeer een mail, waarin stond dat er inderdaad een nieuwe exploitant was gevonden.

Park Prinsenmeer is sinds december vorig jaar gesloten, vaste bewoners moeten voor september van het park vertrokken zijn. Aanleiding is de uitkomst van een Bibob-onderzoek naar Oostappen-baas Peter Gillis. Uit dit onderzoek bleek dat er een groot risico bestaat dat hij zijn parken gebruikt voor criminele activiteiten.

"Die grap was de druppel, de leden staan op springen", aldus Reddering. "Deze mensen zitten in zak en as, sommigen dreigen straks zelfs dakloos te worden en jij haalt een onsmakelijke 1 april grap uit, hoe haal je het in je hoofd? Wat is dat voor humor?"

'Massa is Kassa'

De maat is vol voor Belangenvereniging Recreanten De Peel. Hun advocaat heeft een brief naar de Oostappen Groep gestuurd met een laatste oproep om het gesprek aan te gaan. "Als hij nu weer niet reageert zullen we niet aarzelen om naar de rechter te stappen", aldus Reddering.

Vrijdagavond start op SBS6 een nieuw seizoen van 'Massa is Kassa', de reallife soap van Gillis en zijn familie. Ook dat schiet de leden van de vereniging in het verkeerde keelgat, zo laten ze weten. Peter Gillis herhaalt op zijn beurt tegenover Omroep Brabant zijn eerdere opmerking dat er op korte termijn 'goed nieuws' aan zit te komen.

