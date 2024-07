Weinig regen, veel zon: augustus wordt heerlijk 'gemiddelde' zomermaand

In augustus krijgen we fantastisch vakantieweer. Of ja: écht concrete uitspraken zijn moeilijk te doen zo ver van tevoren, maar volgens Floris Lafeber van Weerplaza zijn er 'signalen' te zien dat er heerlijk zomerweer op komst is. "Temperaturen tussen de 20 en de 25 graden met veel ruimte voor de zon", voorspelt de meteoroloog voorzichtig.

Het blijft lastig om zo ver van tevoren een concreet weerbeeld te geven. Anders dan dat we het goede weer van komende week voorspellen", legt Floris uit. Wie klakkeloos dagjes weg plant, zou letterlijk van een koude zomerkermis thuis kunnen komen. Geen tropische hitte

Ondanks de vele 'mitsen en maren' zoals Floris zegt, kunnen we ons in augustus verheugen op lekker weer. De temperatuur zou veelal tussen de 20 en 25 graden zijn, met kans op een dagje met 30 graden.

