Stel slaat boel kort en klein bij sportclubs, frietpan aangezet voor snacks

Bij hockeyclub MHC Udenhout en voetbalvereniging SvSSS in Udenhout zijn vrijdag grove vernielingen aangericht. Ondertussen bakten de daders, een man en een vrouw, wat snacks in de frietpan. Ook zijn er spullen weggehaald. MHC Udenhout is voor duizenden euro’s gedupeerd, bij de voetbalclub is de schade minder, zo lijkt het.

De vrouw (35) en man (32) uit Udenhout zijn vrijdagmiddag opgepakt. Ze worden verdacht van het plegen van de vernielingen en de inbraken bij de clubs op het sportpark aan de Sportlaan. Voorzitter Erwin van Kekem van MHC Udenhout hoopt dat de schade op hen te verhalen is. Het tweetal zou zich al eerder op een vergelijkbare manier hebben misdragen.

"Al met al is er aanzienlijk huisgehouden."

Volgens Van Kekem schrok een bestuurslid zich een hoedje toen hij vrijdag aan het eind van de middag in het paviljoen van zijn club moest zijn. Van Kekem: “Deuren waren ontwricht en ramen stuk. Binnen was ook veel kapot gegooid. Ook een opslagcontainer liep schade op. Al met al is er aanzienlijk huisgehouden”, vertelt Van Kekem.

Flinke schade bij de hockeyclub. (Foto: MHC Udenhout)

Ook de deur werd vernield. (Foto: MHC Udenhout).