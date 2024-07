Opnieuw vernielingen bij voetbalclub: 'Daders hebben mogelijk beperking'

Er is in de nacht van zondag op maandag opnieuw ingebroken en schade aangericht bij voetbalvereniging SvSSS in Udenhout. Donderdagnacht was het ook al raak bij de club. Toen werden een man en een vrouw opgepakt. De politie houdt er rekening mee dat het nu om dezelfde daders gaat.

Het tweetal dat vrijdag veel schade aanrichtte, heeft een beperking, meldt de politie maandag. “We willen daarom ook de noodzakelijke hulpverlening bij deze zaak betrekken.” De politie kan niet met honderd procent zekerheid zeggen dat het bij de inbraak zondagnacht om dezelfde daders gaat. “Maar we houden er wel rekening mee", zegt een woordvoerder. "De signalementen komen overeen. En het tweetal dat vrijdag werd opgepakt, is op dit moment zoek.” Grove vernielingen

De signalementen van de twee die zondagnacht hebben ingebroken bij SvSSS komen overeen met die van de twee die vorige week toesloegen. Een vrouw (35) en een man (32) uit Udenhout werden vrijdagmiddag opgepakt omdat ze die nacht grove vernielingen hadden aangericht. Ze sliepen bij de voetbalclub en bakten in de frietpan bij hockeyclub. MHC Udenhout. Die werd voor duizenden euro’s gedupeerd door het tweetal die nacht. Het tweetal zou zich daar al eerder op een vergelijkbare manier hebben misdragen.

