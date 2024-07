Auto verwoest door explosief, ook gevels van huizen zwartgeblakerd

Een auto die geparkeerd stond aan de Jasmijnstraat in Bergen op Zoom is in de nacht van zondag op maandag compleet verwoest door een brandbom. Ook enkele huizen in de buurt liepen schade op door de ontploffing. Er raakte niemand gewond, zo laat de politie weten.

De auto stond geparkeerd voor enkele rijtjeshuizen. De gevels van die huizen zijn zwartgeblakerd door de ontploffing en de brand die daarop volgde. Bij de ontploffing zijn stukken van de auto weggevlogen. De auto zelf brandde volledig uit. Er is nog niemand opgepakt. De politie doet maandagochtend onderzoek in de straat en roept getuigen op zich te melden.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.