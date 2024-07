Acht auto's binnen een uur gestolen bij autobedrijf, Khaled is verbijsterd

Bij een autobedrijf in Dongen zijn zondagnacht acht auto's gestolen. Eigenaar Khaled Aliessa kon zijn ogen niet geloven toen hij op camerabeelden zag hoe een aantal mannen in zwarte kleding met capuchons binnen een uur de wagens van het terrein af reed.

"Het zijn verschillende types Volkswagen, een Golf, een Polo en een T-cross en Mercedes die verdwenen zijn", vertelt de nog steeds verbijsterde Khaled. "Ik dacht dat Nederland een veilig land was", zegt de Syriër die twee jaar geleden op een achteraf bedrijventerreintje in Dongen zijn autobedrijf begon.

De buurman van Khaled vertelt dat op zijn camerabeelden te zien is dat er voor de diefstal al mannen op het terrein lopen. Zij maken foto's van de geparkeerde auto's en gluren ook naar binnen in de wagens. "De camera's van Khaled zijn onklaar gemaakt en een andere kant op gericht", zegt hij terwijl hij naar de beveiligingscamera's wijst.

"De sleutels van sommige auto's waren in de wagens aanwezig", zegt Khaled. "Maar het terrein was afgesloten. We zijn bang dat ze misschien terugkomen. Daarom hopen we dat de politie snel iets meer weet van de daders. Dat er één auto gestolen wordt, is al erg, maar acht tegelijk vind ik wel heel uitzonderlijk."

De kentekens van de gestolen auto's zijn bij de politie bekend. "We kijken uit naar die wagens, want mogelijk worden ze gebruikt voor andere criminele activiteiten", zegt een politiewoordvoerder. Ze vraagt mensen zich te melden als ze beelden hebben van de mogelijke daders.